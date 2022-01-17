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17 января 2022, 22:56

Междунардная федерация футбола назвала лауреатов 2021 года

Роберт Левадовски. Фото Getty Images
Роберт Левадовски. Фото Getty Images

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучших игроков и тренеров 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим футболистом планеты признан польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левадовски. З3-летний нападающий стал самым результативным игроком 2021 года, забив 69 мячей за "Баварию" и сборную Польши.

Лучшими вратарем стал Эдуар Менди (Сенегал; "Челси", Лондон, Англия).

В символическую сборную мира вошли Джанлуиджи Доннарумма (Италия; "Милан" / "Пари Сен-Жермен", Франция); Рубен Диаш (Португалия; "Манчестер Сити", Англия), Давид Алаба (Австрия; "Бавария" / "Реал", Мадрид, Испания), Леонардо Бонуччи (Италия; "Ювентус", Турин), Жоржиньо (Италия; "Челси"), Н'Голо Канте (Франция; "Челси"), Кевин де Брейне (Бельгия; "Манчестер Сити"), Криштиану Роналду (Португалия; "Ювентус", Турин, Италия / "Мачестер Юнайтед", Англия), Эрлинг Холанн (Норвегия; "Боруссия", Дортмунд, Германия), Роберт Левандовски, Лионель Месси (Аргентина; "Барселона", "Пари Сен-Жермен").

Лучшим тренером назван немецкий наставник лондонского "Челси" Томас Тухель. Автором самого красивого гола стал аргентинский полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Эрик Ламела.

Среди женщин лучшей футболисткой признана испанка Алексия Путельяс. Англичанка Эмма Хейз стала лучшим тренером женских команд.-0-

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