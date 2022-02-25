Международная федерация лыжного спорта отменила все этапы Кубка мира в России

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все этапы Кубка мира, которые должны были пройти в сезоне-2021/22 на территории России, сообщает пресс-служба федерации.

После тщательных консультаций с заинтересованными сторонами FIS решила, что все оставшиеся до конца текущего сезона соревнования Кубка мира будут отменены или перенесены в другое место, говорится в заявлении на сайте FIS.

В число соревнований, которые не состоятся в России, вошли:

этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля);

этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле (26-27 февраля);

этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве (5 марта);

этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени (18-20 марта);

этап женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле (18-20 марта);

этап женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском (25-27 марта).

Участники двух стартов, которые были запланированы на ближайшие выходные, уже находятся в России. FIS работает над тем, чтобы обеспечить их быстрое возвращение домой.-0-