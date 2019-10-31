Международный союз биатлонистов и антидопинговый отдел CAS подписали соглашение о сотрудничестве

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов и антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (ADD CAS) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Согласно подписанным документам, соответствующий отдел CAS будет в первой инстанции рассматривать все предполагаемые нарушения, а также сможет применять любые санкции, соответствующие нормам IBU.
ADD CAS был создан в январе. Начал рассматривать дела в качестве органа первой инстанции после передачи полномочий от Международного олимпийского комитета (МОК), международных федераций по различным видам спорта, Независимой организации допинг-тестирования (ITA) и других сторон, подписавших Всемирный антидопинговый кодекс.-0-