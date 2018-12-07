Международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова стартовал в Минске

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII Международный турнир памяти первого министра спорта и туризма, руководителя Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова стартовал в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Девушки и юноши сборной Беларуси

Турнир проводится в спортивном комплексе Республиканского училища олимпийского резерва (РГУОР). Традиционно участниками соревнований стали юноши и девушки возрастной категории U-16 из Беларуси, Литвы, Польши и Ирландии. В церемонии открытия приняли участие председатель Белорусской федерации баскетбола, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков и заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

Максим Рыженков

Александр Барауля

Уже сыграны первые матчи. Среди девушек сильнейшей оказалась команда из Литвы, она обыграла польских баскетболисток - 74:53. Успех партнеров по команде поддержали парни, матч с польскими спортсменами завершился победой литовцев - 63:68.

Во время матча Беларусь - Ирландия

Следить за баталиями можно на сайте БФБ и в официальных группах федерации в соцсетях.

Во время матча Беларусь - Ирландия

Турнир учрежден в 1996 году решением правительства Беларуси, чтобы увековечить память о Владимире Рыженкове, который приложил много усилий для развития физической культуры, спорта и олимпийского движения в стране.

Организаторами турнира выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация баскетбола, Мингорисполком.

Соревнования завершатся 9 декабря.-0-

Фото Андрея Покумейко