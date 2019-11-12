Международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева стартует в Минске

Во время турнира. Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева стартует сегодня в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия состоится в 18.00. Организаторы соревнований представили специальный приз "За волю к победе", который будет вручен семьей Виктора Ливенцева.

Как отметил корреспонденту БЕЛТА старший тренер по развитию бокса Министерства спорта и туризма Александр Ермашевич, в составе национальной сборной выступят первые номера своих весовых категорий Дмитрий Дешкевич (весовая категория 57 кг), Николай Шах (57 кг), Александр Родионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг), Глеб Синькевич (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг), Юлия Апанасович (51 кг), Яна Бурим (51 кг), Алла Яршевич (60 кг) и Дарья Осмоловская (69 кг).

В соревнованиях будут участвовать 140 спортсменов из Англии, Армении, Беларуси, Ганы, Греции, Израиля, Индии, Испании, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Таиланда, Украины, Франции и Шотландии.

Завершатся соревнования 16 ноября.

Организаторы состязаний - Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация бокса.

Турнир памяти Виктора Ливенцева стал преемником традиционных соревнований на призы минского Дворца спорта. Девять турниров прошли еще при жизни Виктора Ливенцева, в 2009 году их было решено назвать в память об известном спортивном функционере времен БССР. Виктор Ливенцев с 1958 по 1978 год был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР. За эти два десятка лет в республике появились крупнейшие спортивные сооружения и комплексы, которые и сегодня являются основными базами олимпийской подготовки белорусских спортсменов: "Стайки", "Раубичи", минский водноспортивный комплекс (ныне СОК "Олимпийский"), конноспортивная база в Ратомке.-0-