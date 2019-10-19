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19 октября 2019, 09:20

Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартует в Минске

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартует сегодня в Минске. Состязания пройдут во Дворце художественной гимнастики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия начнется в 11.00, соревновательная часть - в 11.30. Главным призом для спортсменок станет именная статуэтка Марины Лобач. Грации из девяти стран разыграют 14 комплектов наград среди юниорок 2004-2006 годов рождения и преюниорок 2007-2008 годов.

Этот турнир для белорусской команды является серьезным этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в мае 2020 года в Киеве.

Президентский спортивный клуб предоставит награды и ценные призы победителям и призерам, лучшим спортсменкам в десяти номинациях, а также всем участницам, тренерам, руководителям команд и судьям.

Завершатся состязания 20 октября красочным гала-концертом.

Соревнования проводятся с 2002 года и заняли важное место в международном календаре спортивных событий Беларуси. Среди звезд белорусской художественной гимнастики через турнир прошли Анастасия Иванькова, Валерия Курильская, Александра Наркевич, Анна Рябцева, Мелитина Станюта, Наталья Лещик, Мария Кадобина, Арина Шарапа, Анастасия Салос, Алина Горносько, Екатерина Галкина и многие другие.

Организаторами турнира выступают НОК Беларуси, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, РЦОП по художественной гимнастике, Белорусская ассоциация гимнастики, БФСО "Динамо" и Мингорисполком.-0-

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