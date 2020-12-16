Михаил Прокопенко избран председателем Белорусской федерации современного пятиборья

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации современного пятиборья. На пост председателя переизбран Михаил Прокопенко, который будет возглавлять общественную организацию до 2024 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Заместителями председателя стали директор Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Леонид Денисенко, первый заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Александр Игнатьев.

Во время конференции доклады представили председатель и заместитель председателя федерации, ревизионная комиссия.

Михаил Прокопенко поблагодарил членов федерации за доверие и выразил уверенность в успешной реализации поставленных задач, основная из которых - организация и проведение на высоком уровне чемпионата мира по современному пятиборью в 2021 году в Минске. Председатель БФСП также обозначил амбициозную цель: успешное выступление спортсменов на XXXII Олимпиаде в Токио и завоевание медали на этом старте. "Благодаря совместной слаженной работе, вашей поддержке и спортивной воле к победе мы преодолеем трудности, реализуем задуманное, достигнем поставленных целей и самых высоких результатов", - подчеркнул вновь избранный председатель.

Белорусские пятиборцы за время выступлений на главных стартах четырехлетия дважды становились призерами состязаний. На Олимпиаде в Сиднее бронзу завоевал Павел Довгаль. Анастасия Прокопенко выиграла награду аналогичного достоинства в Пекине-2008. Она перешла ей после того, как в марте 2017 года МОК принял решение дисквалифицировать украинку Викторию Терещук. Перепроверка допинг-пробы уроженки Луганска с Олимпиады в столице Китая дала положительный результат на туринабол.-0-