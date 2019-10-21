Михаил Захаров назвал состав сборной Беларуси по хоккею на "Турнир четырех наций"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров определил состав команды на "Турнир четырех наций" в Лиепае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ФХРБ.
Состязания в Лиепае пройдут 7-9 ноября. За победу сразятся национальные команды Латвии, Беларуси, Франции и Словении. Участвовать в турнире в составе белорусской сборной будут:
Вратари: Константин Шостак (2000, "Алмаз", МХЛ), Игорь Брикун (1986, "Юность");
Защитники: Николай Стасенко (1987, "Витязь", КХЛ), Сергей Боголейша (1990, "Шахтер"), Андрей Антонов (1985), Евгений Ногачев (1991, оба - "Юность"), Дмитрий Знахаренко (1993), Владислав Еременко (1999), Олег Евенко (1991), Кирилл Готовец (1991, все - "Динамо-Минск");
Нападающие: Андрей Белевич (1997, "Торпедо" НН, КХЛ), Станислав Лопачук (1992), Сергей Дрозд (1990, оба - "Юность"), Сергей Малявко (1990), Александр Малявко (1990), Николай Сусло (1991, все - "Неман"), Дмитрий Амброжейчик (1995), Павел Боярчук (1990, оба - "Динамо-Молодечно"), Александр Скоренов (1999, "Гомель"), Михаил Стефанович (1989), Артем Демков (1989), Александр Когалев (1994), Игорь Мартынов (1999, все - "Динамо-Минск", КХЛ).
Планируется, что белорусские хоккеисты перед отъездом в Латвию соберутся 4 ноября на базе "Чижовка-Арены", где в течение двух дней проведут домашнюю часть осеннего кэмпа.-0-