Михаил Захаров назвал состав сборной Беларуси по хоккею на "Турнир четырех наций"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 октября 2019
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:56 Витебская область и провинция Шаньдун подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве Регионы
16:34 На погашение и обслуживание госдолга в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено Br8,7 млрд Экономика
16:18 В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся Общество
16:14 Беларусь заинтересована в углублении инвестиционного сотрудничества со Словакией Экономика
16:13 Беларусь готова развивать сотрудничество со Свердловской областью в сельском хозяйстве и строительстве Экономика
16:11 Михаил Захаров назвал состав сборной Беларуси по хоккею на "Турнир четырех наций" Спорт
16:01 Около Br1,8 млрд планируется дополнительно направить в 2020 году на зарплаты бюджетникам Экономика
15:52 Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев Общество
15:50 Оркестр Михаила Финберга представит программу памяти Игоря Лученка в Марьиной Горке Афиша
15:41 В проекте бюджета на 2020 год закладывается цена нефти $60 Экономика
15:35 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 22-24 октября Регионы
15:29 Макей встретился с федеральным министром иностранных дел ФРГ Политика
15:06 Экспериментальный центр для реабилитации наркозависимых сможет принимать до 30 пациентов одновременно Регионы
15:00 Белорусские военные проведут миротворческую операцию на учении в Таджикистане Общество
14:45 Количество пожаров в экосистемах Гомельской области выросло на 53% Регионы
14:42 Галина Адамович: документальное кино - тонкая паутинка отношений с реальными людьми Культура
14:30 Белорусы стали серебряными призерами X Международных парламентских игр Общество
14:26 Румас и Медведев 22 октября проведут переговоры в Москве Политика
14:22 Лукашенко: ЕАЭС состоялся, но есть масса проблем, особенно барьеры Президент
14:22 Белоруска Анна Карасева выиграла этап Кубка мира по выездке в Ратомке Спорт
14:21 Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Казахстана: мы прибавим, отношения будут еще лучше Президент
14:18 Петр Васюченко посмертно номинирован на престижную премию в сфере детской литературы Культура
14:12 Традиционные свадебные уборы покажут на выставке в Витебске Культура
14:06 В Ивановском районе из фургона на дорогу выпал мужчина Происшествия
13:54 Соболенко прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа WTA Elite Trophy Спорт
13:49 Число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6% Общество
13:37 Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16% Экономика
13:32 Мозырянин соорудил у себя дома инсталляцию из арсенала времен войны Происшествия
13:29 Минчанин обманул более десяти человек на $100 тыс. Происшествия
13:25 Боеприпасы времен войны обнаружили в Брестской крепости Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
21 октября 2019, 16:11

Михаил Захаров назвал состав сборной Беларуси по хоккею на "Турнир четырех наций"

Фото ФХБ
Фото ФХБ

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров определил состав команды на "Турнир четырех наций" в Лиепае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ФХРБ.

Состязания в Лиепае пройдут 7-9 ноября. За победу сразятся национальные команды Латвии, Беларуси, Франции и Словении. Участвовать в турнире в составе белорусской сборной будут:

Вратари: Константин Шостак (2000, "Алмаз", МХЛ), Игорь Брикун (1986, "Юность");

Защитники: Николай Стасенко (1987, "Витязь", КХЛ), Сергей Боголейша (1990, "Шахтер"), Андрей Антонов (1985), Евгений Ногачев (1991, оба - "Юность"), Дмитрий Знахаренко (1993), Владислав Еременко (1999), Олег Евенко (1991), Кирилл Готовец (1991, все - "Динамо-Минск");

Нападающие: Андрей Белевич (1997, "Торпедо" НН, КХЛ), Станислав Лопачук (1992), Сергей Дрозд (1990, оба - "Юность"), Сергей Малявко (1990), Александр Малявко (1990), Николай Сусло (1991, все - "Неман"), Дмитрий Амброжейчик (1995), Павел Боярчук (1990, оба - "Динамо-Молодечно"), Александр Скоренов (1999, "Гомель"), Михаил Стефанович (1989), Артем Демков (1989), Александр Когалев (1994), Игорь Мартынов (1999, все - "Динамо-Минск", КХЛ).

Планируется, что белорусские хоккеисты перед отъездом в Латвию соберутся 4 ноября на базе "Чижовка-Арены", где в течение двух дней проведут домашнюю часть осеннего кэмпа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Латвия тренер турнир хоккей
Новости рубрики Спорт
Фото Белорусской федерации конного спорта Белоруска Анна Карасева выиграла этап Кубка мира по выездке в Ратомке
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Соболенко прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа WTA Elite Trophy
Егор Гайнетдинов. Фото ФХБ ХК "Динамо-Минск" заключил пробные контракты с тремя игроками
Арина Соболенко тренируется в Чжухае перед стартом на турнире. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко откроет малый итоговый турнир WTA поединком против гречанки Марии Саккари
Дарья Ткачева. Фото Белорусской ассоциации гимнастики Белорусские грации выиграли 11 золотых медалей турнира на призы Марины Лобач
Фото Lega Pallavolo Serie A "Сора" с белорусом Родионом Мискевичем в составе проиграла "Кальцедонии" в 1-м туре итальянской волейбольной суперлиги
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает Свердловской области расширить производственную кооперацию в машиностроении
Лукашенко в преддверии официального визита дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана
Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол
100 000 рублей разыграют уже завтра – присоединяйтесь в прямом эфире!
Топ-новости
Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан
Лукашенко: ЕАЭС состоялся, но есть масса проблем, особенно барьеры
Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдет в БЕЛТА 22 октября
Уборка картофеля завершается в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 октября из-за тумана
В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся
Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды
Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев
В Минске и областных центрах 20 октября побиты температурные рекорды
Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября
Галина Адамович: документальное кино - тонкая паутинка отношений с реальными людьми
В Витебске и Витебском районе маршрутки будут возить переписчиков бесплатно
МТЗ расширяет учебную базу в России
Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16%
Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.