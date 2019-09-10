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10 сентября 2019, 16:56

Михаил Захаров покинул пост главного тренера минской "Юности"

Михаил Захаров. Фото из архива
Михаил Захаров. Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Захаров покинул пост наставника "Юности" и сосредоточится на работе в национальной сборной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Недавно Михаил Захаров стал главным тренером сборной Беларуси. Новый наставник минской "Юности" будет объявлен завтра. Основным кандидатом на эту должность является белорусский специалист Александр Макрицкий.

С 1998 года Михаил Захаров являлся главным тренером столичного клуба. Исключением стал сезон-1999/2000, когда специалист возглавлял ХК "Минск". Все наиболее значимые успехи "красно-синих" (8 титулов чемпиона Беларуси, 6 Кубков Беларуси, 3 Континентальных кубка) были завоеваны минчанами под руководством Михаила Захарова.

Ближайший тренировочный лагерь национальной сборной Беларуси откроется в ноябре. После краткосрочного сбора на льду "Минск-Арены" команда отправится на "Турнир четырех наций" в Латвию, который пройдет 7-10 ноября. Там соперниками белорусской сборной, помимо хозяев, станут французы и словенцы.-0-

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