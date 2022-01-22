"Минчанка" проиграла волейболисткам "Тулицы" в российской суперлиге

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение от "Тулицы" со счетом 1:3 в домашнем матче 15-го тура российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре на площадке столичного спорткомплекса "Уручье" чемпионки Беларуси проиграли два первых сета - 22:25 и 20:25. Третья партия осталась за хозяйками - 25:16, но затем гостьи опять оказались сильнее - 25:19.

Это десятое поражение "Минчанки" в 15 проведенных встречах, и, набрав 16 очков, она по-прежнему занимает 9-е место в турнирной таблице среди 14 участников российского чемпионата.

Свой следующий поединок минские волейболистки проведут 28 января в Нижнем Новгороде против местной "Спарты", которая сегодня проиграла в Екатеринбурге "Уралочке-НТМК" с результатом 0:3. С таким же сухим счетом саратовский "Протон" разгромил в Красноярске местный "Енисей", а в Санкт-Петербурге волейболистки "Ленинградки" победили челябинский клуб "Динамо-Метар". В Краснодаре спортсменки "Липецка" оказались сильнее местного "Динамо" - 3:1.

Завтра лидеры суперлиги волейболистки казанского "Динамо-Ак Барса" примут у себя дома подмосковное "Заречье" из Одинцово.

Турнирную таблицу возглавляет "Динамо-Ак Барс", набравший 38 очков в 14 проведенных встречах. Вторым идет калининградский "Локомотива", имеющий на два балла меньше, 35 очков у московского "Динамо".-0-