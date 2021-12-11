"Минск" и "Дорожник" победили в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Минска" победили "Динамо-БНТУ" с результатом 5:3 в стартовом матче 12-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем столичном дерби динамовцы все время были в роли отстающих и в итоге так и не смогли догнать соперников.

Минский "Дорожник" у себя дома одержал волевую викторию над "Борисовом-900" - 2:1. Еще за 7 минут до окончания встречи минчане уступали гостям, но потом Евгений Дунаев сократил разрыв, а на последней минуте игры Вадим Титков забил победный мяч.

Завтра состоятся еще два матча, в которых аутсайдеры примут на своих аренах фаворитов. "Лида" попытается дать бой действующему чемпиону страны оршанскому "Витэну", а в Бресте местный клуб "Первый регион" примет гомельский ВРЗ.

В понедельник, 13 декабря, лидер нынешнего первенства гомельский БЧ у себя дома сыграет со светлогорским ЦКК, а "Столица" примет в минском Дворце спорта "Уручье" гродненский клуб "УВД-Динамо".

Положение в лидирующей группе: БЧ - 27 очков (10 матчей), "Столица" - 24 (9), "Минск" - 24 (11), ВРЗ - 23 (10), "Витэн" - 22 (9). Внизу таблицы "Первый регион", у которого пока нет зачетных баллов, 3 очка в активе "Лиды".

Список лучших бомбардиров возглавляют Евгений Клочко (ВРЗ), Олег Горбенко ("Столица"), Максим Конов (БЧ) и Владимир Пискун ("Минск"), забившие по 11 мячей.-0-