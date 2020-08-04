"Минск" обыграл гродненский "Ритм" в матче Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женщин

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минск" обыграл гродненский "Ритм" со счетом 4:3 в матче Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды, поединки между которыми всегда носят принципиальный характер, и на сей раз постарались показать зрелищную игру. По ходу встречи как одни, так и другие имели массу возможностей огорчить вратарей. Однако реализация была чуть лучше у столичной дружины, игрок которой Ольга Куровская открыла счет. Гродненские спортсменки не сдались и ответили взятием ворот в исполнении Юлии Курганской.

Следующие взятия ворот случились с пенальти. Первый из них безукоризненно исполнила минчанка Виктория Керноз. Спустя несколько минут опытный игрок "Ритма" Ольга Шинтарь сравняла счет. Но и это было не все - "Минск" и "Ритм" еще раз обменялись голевыми атаками. Сначала у ворот мастерски отметилась голом Крестина Попкова из столичной дружины. Затем Юлия Курганская из Гродно расторопнее соперниц и подруг по команде сыграла возле чужих ворот. Точку в обмене голевыми ударами поставила Виктория Сидорова, принесшая победу столичной дружине - 4:3.

В вечерней части программы розыгрыша Кубка Беларуси сыграют "Виктория" и "Текстильщик-БарГУ". Завершится турнир в Барановичах 5 августа поединками "Ритм" - "Текстильщик-БарГУ" и "Минск" - "Виктория".-0-