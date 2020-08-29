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29 августа 2020, 16:37

"Минск" обыграл "Неман" в перенесенном матче 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Фото ФК "Минск"
Фото ФК "Минск"
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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали волевую победу над гродненским "Неманом" со счетом 4:3 в перенесенном матче девятого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле столичного стадиона "Трактор" началась с атак гостей, и на 24-й минуте Валерий Жуковский вывел "Неман" вперед. Однако это не смутило минчан, и они еще до перерыва трижды поразили ворота Сергея Курганского - через пять минут Александр Васильев реализовал пенальти, а потом голевой дубль оформил Антон Шрамченко.

Во второй половине встречи Олег Евдокимов увеличил преимущество хозяев, после чего Павел Забелин и Зоран Марушич сократили разрыв до минимума, но спасти игру "Неману" не удалось.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: "Шахтер" (Солигорск) - 43 очка (22 матча), БАТЭ - 43 (22), "Неман" - 38 (22), "Ислочь" (Минский район) - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Рух" (Брест) - 33 (22), "Витебск" - 30 (22), "Динамо" (Брест) - 29 (20), "Славия" (Мозырь) - 24 (20), "Минск" - 22 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (22), "Белшина" (Бобруйск) - 19 (22), "Смолевичи" - 14 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

Также сегодня проходят шесть матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси: "Гранит" (Микашевичи) - БАТЭ, "Волна" (Пинск) - "Славия", "Барановичи" - "Витебск", "Локомотив" (Гомель) - "Слуцк", "Химик" (Светлогорск) - "Рух", "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея". 28 августа первыми участниками 1/8 финала стали футболисты дзержинского "Арсенала", "Ислочи" и столичного "Энергетика-БГУ".-0-

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