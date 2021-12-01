Минск примет молодежный ЧЕ по танцевальному спорту

Фото НОК Беларуси

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце спорта состоятся два международных турнира по танцам WDSF: чемпионат Европы среди молодежи (10 танцев) и соревнования Alliance Trophy-2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси. В споре за титул континентального форума сойдутся танцевальные пары более чем из 20 стран. Традиционно соревнования в комбинации стандартной и латиноамериканской программ считаются одними из самых сложных среди дисциплин танцевального спорта. 4 декабря днем на паркете Дворца спорта пройдут предварительные отборочные раунды соревнований, а в вечернем отделении состоятся полуфинальный и финальный туры, которые и определят исход титульного турнира Европы. В программе турнира Аlliance Trophy-2021 спортсмены всех возрастов будут стремиться к победе в классовых и открытых категориях в различных соревновательных дисциплинах. Торжественная церемония открытия состоится 4 декабря в 19.00. Начало отделений 4 и 5 декабря: 9.30, 14.30, 19.00 (чемпионат Европы по танцевальному спорта среди молодежи: 4 декабря, 14.30 - предварительные раунды, 19.00 - полуфиналы, финал). Организаторами мероприятия выступают Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), РОО "Белорусский альянс танцевального спорта", Министерство спорта и туризма и Минский горисполком при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!