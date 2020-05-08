Минск в 2021 году примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в 2021 году станет местом проведения Суперлиги, которая проводится в статусе командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Такая информация содержится на официальном сайте Европейской легкоатлетической федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Престижный турнир в столице Беларуси намечен на 19-20 июня 2021 года. В состязаниях примут участие девять лучших европейских легкоатлетических сборных. На дорожки стадиона "Динамо", помимо хозяев, выйдут спортсмены из Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Украины и Португалии.

Ожидается, что на соревнованиях будут представлены многие ведущие европейские спортсмены, которые используют это мероприятие не только для защиты чести своей страны в командных стартах, но и как часть своей подготовки к Олимпийским играм в конце сезона.

В 2019 году Минск стал ареной первого матча между легкоатлетами Европы и Соединенных Штатов Америки. Поединок на арене Национального олимпийского стадиона "Динамо" 9-10 сентября завершился победой атлетов из команды Европы, в рядах которой выступали и 14 белорусских спортсменов, принесшие в копилку своей дружины 63 очка.-0-