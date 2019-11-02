Минская "Столица" разгромила "Гаргждай" в дебютном матче Балтийской лиги по мини-футболу

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Столица" успешно провела свой дебютный матч в розыгрыше Балтийской лиги по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на паркете минского дворца спорта "Уручье" белорусская дружина не оставила шансов на успех литовскому клубу "Гаргджай", разгромив гостей со счетом 7:1. Уже к перерыву "столичники" забили 5 мячей, а во втором тайме отличились еще дважды, на что литовцы ответили голом за 3 минуты до окончания встречи.

Свой следующий матч в Балтийской лиге "Столица" проведет 29 ноября в гостях у эстонского "Космоса" из Таллинна, который в первом туре уступил на своей площадке российскому "Ажио" из Санкт-Петербурга со счетом 1:3.

Гости одержали победу еще в двух поединках стартового тура. Чемпион Литвы каунасский "Витис" обыграл в Риге латвийский клуб "Петров" - 7:4, а эстонская "Нарва" была сильнее литовского "Резекне" - 4:2.

До выезда в Эстонию подопечным Евгения Осинцева предстоит провести 3 матча чемпионата Беларуси, а также принять групповой турнир элитного раунда Лиги чемпионов. В борьбе за единственную путевку в "Финал четырех" чемпионской Лиги спортсмены "Столицы" сыграют в Минске с украинским "Херсоном" (20 ноября), чешской "Спартой" из Праги (21 ноября) и испанской "Барселоной" (23 ноября).-0-