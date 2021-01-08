Минская "Столица" стала первым финалистом Кубка Беларуси по мини-футболу

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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В могилевском спорткомплексе "Олимпиец" сегодня стартовал решающий этап 31-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинальном поединке минская "Столица" только в серии послематчевых пенальти одолела гомельский БЧ - 5:3 (основное и дополнительное время - 2:2).
Во втором полуфинале нынешних состязаний минский клуб "Охрана-Динамо" будет соперничать с гомельским ВРЗ.
Победители полуфинальных встреч 9 января разыграют главный трофей кубкового розыгрыша. Чаще всех Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", у которого семь трофеев. Из нынешних участников решающего этапа БЧ дважды брал Кубок (2014, 2019), в активе "Столицы" - одна виктория (2015).-0-