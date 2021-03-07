Минские динамовцы показывают зрелищный хоккей и достойны большего - Хоронеко

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в противоборстве со СКА из Санкт-Петербурга в 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина показывают зрелищный хоккей и достойны большего, однако решения судей в нескольких эпизодах вызвали вопросы и сказались на результатах. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА выразил хоккейный болельщик, белорусский гиревик, многократный рекордсмен мира Вячеслав Хоронеко.

"Рад за минчан, они впервые за несколько лет вышли в плей-офф и сейчас на равных противостоят СКА, хотя ресурсы двух команд не сравнить. Думаю, они достойны большего. Но решения судей в некоторых эпизодах третьего матча, да и игр в Санкт-Петербурге оставили вопросы. Конечно, явных ошибок в пользу соперников минчан они не допустили, но в ключевых эпизодах встреч проявили излишнюю принципиальность, которая не позволила динамовцам показать положительный результат. Вчера они заслужили победу", - отметил он.

"Являюсь хоккейным болельщиком с многолетним стажем. К сожалению, среди профессионалов проявить себя не удалось, но нашел себя в других видах спорта. Если есть возможность, в свободное время слежу за матчами чемпионата Беларуси и КХЛ. Уверен, в следующих матчах минчане вновь покажут характер и постараются порадовать нас как содержательной игрой, так и положительными результатами", - добавил Вячеслав Хоронеко.

Следующий матч серии до четырех побед между "Динамо" и питерским СКА пройдет на "Минск-Арене" 8 марта. Поединок начнется в 17.00. Прямая трансляция встречи запланирована на телеканале "Беларусь 5".-0-