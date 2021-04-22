Минские пловцы выиграли эстафету 200 м вольным стилем на чемпионате Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 22 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:25 Палата представителей Конгресса США проголосовала за наделение столицы статусом штата В мире
20:16 Пить воду из крана в пострадавших районах столицы по-прежнему не рекомендуют Регионы
20:13 Школьники 28 стран принимают участие в Международной Менделеевской олимпиаде по химии Общество
20:10 Глобальный форум ректоров объединил руководителей более 110 вузов мира Общество
20:04 Денис Лаптев признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
19:53 Перечень административных процедур в электронном формате будет значительно расширен Общество
19:45 Страны СНГ заинтересованы сотрудничать в подготовке кадров для пенитенциарных служб Общество
19:37 "БЕЛПРОФМАШ" подытожил работу за год по охране труда, правовой помощи и вклад в борьбу с COVID-19 Общество
19:30 Студентка, комсомолка, спортсменка - Дворец Независимости посетили участницы конкурса красоты Общество
19:27 Депутаты Палаты представителей: резолюции ПАСЕ - очередная неприкрытая попытка давления на Беларусь Политика
19:01 Минские пловцы выиграли эстафету 200 м вольным стилем на чемпионате Беларуси Спорт
18:57 Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС Экономика
18:51 В Могилеве презентовали книгу, посвященную участникам обороны города во время ВОВ Регионы
18:48 Лукашенко отметил "большую человеческую нотку" в послании Путина Федеральному собранию Президент
18:42 Состоялась символическая выкладка стены учебной аудитории к 100-летию БГУ Общество
18:39 "Глупость несусветная" - Лукашенко о предложениях в Украине перенести переговорную площадку по Донбассу Президент
18:36 Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве Политика
18:32 Минобороны выделило транспорт для подвоза питьевой воды в районы Минска Регионы
18:29 Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ Президент
18:28 Меры по противодействию киберпреступности обсудили в УВД Миноблисполкома Общество
18:25 Путин: отношения России и Беларуси развиваются, и развиваются успешно Президент
18:21 Встреча Лукашенко и Путина проходит в Москве Президент
18:18 График работы больниц и поликлиник изменится на праздники в мае Общество
18:13 Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла золото чемпионата Беларуси на 50 м брассом Спорт
18:09 МОК организует Олимпийскую виртуальную серию в киберспорте Спорт
18:07 На подготовку к "Дажынкам-2021" в Шумилино будет выделено около Br26 млн Регионы
18:02 СК: Герасименя и Опейкин объявлены в розыск Происшествия
17:57 Власти Молдовы решили ослабить карантинные меры В мире
17:57 Мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой в Минске Происшествия
17:55 Кочанова провела встречу с трудовым коллективом и личный прием на МЗКТ Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
22 апреля 2021, 19:01

Минские пловцы выиграли эстафету 200 м вольным стилем на чемпионате Беларуси

Константин Курочкин. Фото из архива
Константин Курочкин. Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские пловцы выиграли эстафету 4х200м вольным стилем на чемпионате Беларуси по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Константин Курочкин, Дмитрий Заровский, Арсений Боржаков и Виктор Красочко со старта захватили лидерство и не отдали его до самого конца заплыва, показав итоговый результат 7 мин. 43,92 сек. Второе место заняла дружина Минской области: Дмитрий Шульга, Никита Стефанович, Евгений Бусов и Сергей Марков - 7 мин. 46,42 сек. На третьем месте финишировали спортсмены из Гомельской области Илья Ковалев, Андрей Хурбатов, Никита Шарапов и Антон Кнышев - 7 мин. 50,34 сек.

В смешанной эстафете 4х100 м комплексным плаванием, которая закрывала соревновательную программу чемпионата страны, также первенствовала столичная дружина, в составе которой выступали Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская - 3 мин. 48,56 сек. Вторыми стали российские гости турнира Дарья Устинова, Кирилл Стрельников, Роман Шевляков и Ирина Шваева, показавшие в своем заплыве время 3 мин. 50,87 сек. Третье место у команды Брестской области, честь которой защищали Иван Адамчук, Роман Тагиев, Ева Андросюк и Анастасия Шкурдай, - 4 мин. 0,05 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится по 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира - 2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэньду.

В споре за награды участвуют 343 спортсмена из Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Украины.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
плавание чемпионат Беларуси
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Денис Лаптев. Фото из архива Денис Лаптев признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Анастасия Шкурдай. Фото из архива Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла золото чемпионата Беларуси на 50 м брассом
Фото noc.by МОК организует Олимпийскую виртуальную серию в киберспорте
Фото blrswimming.by Ангелина Малащенко стала чемпионкой Беларуси на дистанции 200 м брассом
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Александр Богданович. Фото из архива Богданович переизбран председателем Белорусской ассоциации студенческого спорта
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ
В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала
Кочанова провела встречу с трудовым коллективом и личный прием на МЗКТ
Баланс интересов: чем выгодно стратегическое партнерство БЦК и "Дана Холдингз"
Топ-новости
"Глупость несусветная" - Лукашенко о предложениях в Украине перенести переговорную площадку по Донбассу
Путин: отношения России и Беларуси развиваются, и развиваются успешно
Имущественные вопросы и защита прав детей - Чуприс провела прием граждан в Черикове
Пить воду из крана в пострадавших районах столицы по-прежнему не рекомендуют
Продвижение белорусских товаров и контроль в сфере торговли - МАРТ о мерах по защите внутреннего рынка
Депутаты Палаты представителей: резолюции ПАСЕ - очередная неприкрытая попытка давления на Беларусь
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Студентка, комсомолка, спортсменка - Дворец Независимости посетили участницы конкурса красоты
Минлесхоз опроверг фейки о "беспощадной вырубке лесов"
Страны ОДКБ намерены провести международный форум обеспечения коллективной безопасности
Жилищные строительные сбережения: подробно и доступно
Роль поисковых отрядов в гражданско-патриотическом воспитании молодежи крайне важна - Карпенко
График работы больниц и поликлиник изменится на праздники в мае
СК: Герасименя и Опейкин объявлены в розыск
Меры по противодействию киберпреступности обсудили в УВД Миноблисполкома
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.