Минские "Цмокi" одержали четвертую победу в Единой лиге ВТБ

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали четвертую победу в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на выезде против польской "Зеленой Гуры", минчане после первой четверти проигрывали с разницей в 10 очков. К большому перерыву гости сократили разрыв до двух баллов - 38:40, а а итоге сумели вырвать победу с первесом в два очка - 80:78 (16:26, 22:14, 21:17, 21:21).

В 25 проведенных играх "банковского" турнира чемпионы Беларуси одержали 4 виктории и находятся на последнем, 14-м месте в турнирной таблице.

Подопечным Ростислава Вергуна осталось провести лишь один матч - 28 апреля в гостях у российского "Нижнего Новгорода".

После финиша регулярного сезона 8 лучших клубов выйдут в четвертьфинал. Все серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд.-0-