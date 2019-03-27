Минские "Цмокi" проиграли "Локомотиву-Кубани" в матче в Единой лиге ВТБ

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 17-е поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем домашнем поединке подопечные Ростислава Вергуна с первых минут уступили инициативу гостям из краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", проиграв первую четверть с разницей в 15 очков - 14:29. В дальнейшем гости уверенно наращивали свое преимущество и победили со счетом - 97:66 (29:14, 20:16, 29:15, 19:21). Самым результативным в составе минчан стал Владимир Михайлович, набравший 18 очков.
В 20 проведенных встречах "банковского" турнира чемпионы Беларуси одержали всего 3 виктории. Они по-прежнему занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице.
Свой следующий матч "Цмокi" проведут 30 марта в Санкт-Петербурге против местного "Зенита", который находится на 5-м месте, одержав 13 побед в 20 проведенных встречах. Лидирует московский ЦСКА, у которого 19 выигрышей в 22 матчах.
По итогам регулярного сезона в плей-офф Единой лиги ВТБ выйдут 8 лучших команд.-0-
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