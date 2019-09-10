Минский матч легкоатлетов Европы и США запомнится надолго - участники

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч легкоатлетов Европы и США на минском стадионе "Динамо" был великолепно организован и надолго запомнится всем - спортсменам, тренерам, арбитрам и болельщикам. Такое мнение высказывали участники исторического события в мировом спорте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За два соревновательных дня зрители, пришедшие на трибуны обновленной динамовской арены, увидели на дорожках и секторах настоящую бескомпромиссную спортивную борьбу и море эмоций. Победители радовались достигнутым успехам, неудачники не скрывали своего разочарования. Тем не менее все участники завершившегося спортивного действа единодушны - праздник легкой атлетики в белорусской столице удался на славу.

Вот лишь несколько мнений прославленных спортсменов, выступавших в Минске. Трехкратный чемпион мира польский метатель молота Павел Файдек сказал, что на стадионе была отличная атмосфера - зрители горячо поддерживали всех атлетов и это придавало дополнительные силы во время состязаний. Организация матча - это что-то невероятное, и поэтому в Беларуси должно проходить как можно больше подобных турниров, считает он. Американский бегун Джош Томпсон, победивший на дистанции 3000 м, также отметил, что атмосфера в Минске великолепная, белорусские болельщики очень тепло встречали спортсменов. Его соотечественница Элис Кренни сказала, что это самый классный стадион, на котором ей доводилось выступать: совсем недавно она была на огромном Олимпийском стадионе в Берлине, но там не настолько чувствуется поддержка болельщиков, здесь же атмосфера просто нереальная. Двукратная олимпийская чемпионка в метании диска сербка Сандра Перкович отметила дружелюбие белорусов, потрясающую арену и выразила огромную благодарность всем организаторам исторического матча Европа - США.

Что касается выступления белорусских спортсменов, то великолепно показал себя перед своими зрителями прыгун в высоту Максим Недосеков. В своей лучшей попытке он преодолел планку на высоте 2 м 35 см - это лучший результат сезона в мире. Он пытался прыгнуть еще выше, но 2 м 37 см пока не покорилась. Но ведь вскоре главный старт сезона - чемпионат мира в Дохе, и там белорусский "высотник" собирается выступить не хуже, чем в Минске. Максим Недосеков отметил, что матч Европа - США организован на высочайшем уровне, такие встречи объединяют людей из разных стран, здорово чувствовать поддержку и переживания болельщиков.

Легкоатлетический матч Европа - США объединяет людей из разных стран - Недосеков "Матч Европа - США организован на высочайшем уровне. К нему я подошел в хорошем эмоциональном состоянии. Прыгнул 2,33 м и решил, почему бы не попробовать 2,35 м. Получилось", - сказал Недосеков.

Настоящий бойцовский характер проявила прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова, которая сумела занять первое место, опередив всего на 1 см украинскую спортсменку Марину Бех-Романчук. Немного не повезло Эльвире Герман - в забеге на 100 м с барьерами она совершила фальстарт, но затем смогла собраться и пришла к финишу третьей.

Анастасия Мирончик-Иванова стала лучшей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европа - США В своей лучшей попытке Анастасия Мирончик-Иванова показала результат 6 м 74 см. Всего на 1 см отстала украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, третье место заняла олимпийская чемпионка из США Бриттни Риз - 6 м 71 см.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, который приложил массу сил и энергии, чтобы матч Европа - США прошел на высшем уровне, отметил, что его порадовали спортивные итоги прошедших баталий. Глава БФЛА считает, что многие результаты минских состязаний вполне сопоставимы с медальными показателями мировых чемпионатов и Олимпийских игр. Многие белорусские легкоатлеты, те же Максим Недосеков, Анастасия Мирончик-Иванова, Анна Малыщик, Татьяна Холодович, Эльвира Герман показали свои лучшие качества и в хорошей форме подходят в мировому первенству.

Любители спорта надеются, что и Дохе белорусы не будут статистами. Планетарный легкоатлетический форум пройдет в столице Катара с 27 сентября по 6 октября. Его участники разыграют 47 комплектов наград.-0-