Минский СКА победно стартовал в розыгрыше Кубка ЕГФ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА успешно стартовали в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче 2-го квалификационного раунда подопечные Игоря Папруги переиграли на выезде исландский клуб "Хабнарфьордюр" со счетом 37:29. Уже к перерыву вице-чемпионы Беларуси выигрывали с перевесом в шесть мячей - 20:14. Во второй половине встречи минчане также играли первым номером и довели свое преимущество до восьми мячей. Лучшим снайпером в составе победителей стал Владислав Кривенко, забросивший 11 мячей.

Ответная встреча этих клубов состоится 23 октября в минском дворце спорта "Уручье".

Еще один представитель Беларуси в Кубке ЕГФ могилевский клуб "Машека" завтра на площадке спорткомплекса "Олимпиец" примет латвийский клуб "Добеле". Через неделю могилевчане сыграют с чемпионом Латвии на его арене.

В розыгрыше женского Кубка ЕГФ гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" начнут выступление с 3-го квалификационного раунда. Своих соперниц брестчанки узнают 25 октября, после жеребьевки, которая пройдет в Вене.-0-