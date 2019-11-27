Минский "Строитель" одержал победу в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Беларуси

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя", победив со счетом 3:1 (25:21, 25:20, 30:32, 25:11) гомельскую "Энергию" в перенесенном матче 4-го тура, вышли на второе место в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединки между титулованным столичным "Строителем" и гомельской "Энергией" носят принципиальный характер со времени появления команды из города над Сожем в Дивизионе А чемпионата Беларуси. Вот и на этот раз матч прошел в упорной борьбе. Но в итоге опыт минчан сказался, и они вырвали победу у неуступчивых гостей.

Самым результативным в стане подопечных Александра Сингаевского стал Сергей Антонович. Опытный игрок записал на свой счет 22 очка при эффективности атак 58%. По 16 баллов минской дружине принесли Сергей Окулич и Владислав Давыскиба. В рядах "Энергии" по результативности не было равных Николаю Кочмарову (13 очков).

Таким образом, в турнирной таблице чемпионата Беларуси по волейболу лидирует солигорский "Шахтер" - 6 побед и 17 очков. На счету "Строителя" 5 викторий и 14 очков. Третье-четвертое места делят "Западный Буг" из Бреста и гомельская "Энергия". У них по 13 очков после четырех побед.

В декабре "Строителю" предстоят матчи в Кубке Вызова ЕКВ. Соперник минчан определится в споре македонского "Вардара" и "Карловарско" из Чехии.-0-