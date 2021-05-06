Минское "Динамо" достигло соглашения с вратарем сборной Словакии

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" достиг соглашения с вратарем сборной Словакии Патриком Рыбарем, сообщает официальный сайт "зубров".

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. 27-летний Патрик Рыбар минувшие два сезона провел в составе финского клуба "Кярпят", завершив первый из них на уровне 92,4% отраженных бросков в составе команды-победителя регулярного чемпионата. Во второй год пребывания в финском клубе его показатель был 91,2%.

В сезоне 2018/2019 Патрик Рыбар попробовал свои силы в фарм-клубе "Детройт Ред Уингз" - "Гранд-Рапидс Гриффинс", выступающем в АХЛ, где он делил игровое время с финном Харри Сятери. В итоге словацкий голкипер добился показателя более 90% отраженных бросков по воротам.

Также минчане достигли договоренности о продолжении сотрудничества с нападающим Денисом Мосалевым, который выступал за минское "Динамо" в минувшем сезоне КХЛ. Он присоединился к команде в декабре 2020-го и в 25 поединках с учетом игр плей-офф набрал 11 (7+4) очков по системе "гол+пас". Один из голов двукратного обладателя Кубка Гагарина стал победным для минского "Динамо" в матче плей-офф. С российским хоккеистом соглашение тоже рассчитано на один сезон.-0-