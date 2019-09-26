Минское "Динамо", дважды ведя в счете по ходу матча, уступило по буллитам "Северстали" в чемпионате КХЛ

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" во втором матче выездной серии чемпионата КХЛ уступили по буллитам череповецкой "Северстали" со счетом 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Северсталь - Динамо-Минск - 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

26 сентября. Череповец. МАУ "Ледовый Дворец".

"Северсталь": Подъяпольский; Балдаев – Хлыстов, Монахов – Якимов – Лишка; Хохлов – Хабаров, Марковин – Кодола – Морозов; Кудако – Макеев, Вовченко – Трубачев (к) – Гераськин; Николишин – Яковлев – Галимов; Рогов, Алексеев.

"Динамо-Минск": Энрот; Еременко – Граньяни, Принс – Шор – Пулккинен; Евенко – Готовец (к), А. Костицын – Паре – Стефанович; Дерябин – Бокун, Мартынов – Ковыршин – А. Степанов; Грецкий – Китаров – Феоктистов; Знахаренко, Казьянин.

Голы: 0:1 – 28:02 Принс (Шор, Пулккинен), 1:1 – 33:28 Алексеев (Хабаров, Яковлев), 1:2 – 35:58 Шор (Принс), 2:2 – 38:07 Трубачев (Кудако, Вовченко), ГБ, 3:2 – 65:00 Галимов, ПБ.

Броски: 28-25.

Вбрасывания: 30-32.

Штраф: 6-10.

Череповчане с самого начала первого периода завладели инициативой и старались чаще находиться в зоне соперников. Впрочем, минчане старались остро отвечать на выпады хозяев. Граньяни мощно бросил от синей линии, но вратарь "Северстали" сыграл надежно. Впрочем, практически тут же получил возможность проявить себя и страж ворот "Динамо". Вскоре "Северсталь" не смогла использовать большинство после того, как за задержку соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился легионер "зубров" Дрю Шор.

Ближе к середине периода ситуация выровнялась, обе команды старались действовать активно, но до конкретный угроз владениям Владислава Подъяпольского и Юнаса Энрота доходило крайне редко. Таким образом, нули на табло после стартового отрезка матча стали его логичным исходом.

Второй период команды начали в более спокойном ключе, однако опасности у ворот шведского голкипера "зубров" поначалу меньше не стало. Энрот как минимум дважды спас партнеров от казалось бы верного гола. Сначала швед блестяще сыграл ловушкой, отражая бросок в девятку. А чуть позже ликвидировал последствия выхода два в одного, когда "Динамо" играло в меньшинстве.

Минчане, прежде чем отличиться, дважды прощали оппонентов. Но на 28-й минуте в быстрой контратаке Шейн Принс, мастерски выждав паузу и обыграв вратаря череповчан на смещении, отличным броском с кистей открыл счет. Хозяева отыгрались на 34-й минуте. Андрей Алексеев сравнял счет броском практически от синей линии. После гола игра на некоторое время выровнялась, пока в одной из атак Дрю Шор не открыл счет своим результативным броскам в форме "зубров", сделав счет 2:1 в их пользу. Хозяева льда вновь сравняли счет в большинстве, после того как за подножку был удален Андрей Костицын. Игроки "Северстали" заперли минчан в их зоне, и когда до выхода нарушителя оставалось совсем немного времени, отличился Юрий Трубачев.

В третьем периоде команды продолжили обмениваться острыми атаками. В поисках путей усиления игры наставник минчан Крэйг Вудкрофт начал тасовать тройки. Несколько раз "Динамо" опасно атаковало, но извлечь выгоду из этих ситуаций игроки белорусской команды не смогли. Череповчане за пять минут до конца основного времени матча оказались в большинстве, но игра у спецбригады "рысей" не сложилась. Впрочем, и в равных составах команды отличится не смогли, хотя у тех же минчан моменты еще были.

В овертайме хозяева закрутили карусель возле ворот Энрота, минчане, в свою очередь, опасно контратаковали. Моменты были у Дрю Шора, Игоря Мартынова, Тему Пулккинена, но отпраздновать взятие ворот им не удалось.

Судьба встречи решилась в послематчевой серии бросков. Победный буллит исполнил игрок "Северстали" Ансель Галимов.

После встречи в Череповце минчане отправятся в Нижнекамск, где 28 сентября сыграют с местным "Нефтехимиком". Потом динамовцы вернутся домой и 1 октября примут на льду "Минск-Арены" хоккеистов "Сочи".-0-