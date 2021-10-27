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27 октября 2021, 15:13

Минское "Динамо" не вышло в финал клубного ЧМ по пляжному футболу

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" не смогло пробиться в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале динамовцы, которых тренирует наставник национальной сборной Беларуси известный испанский специалист Николас Альварадо, уступили действующему победителю этого турнира португальской "Браге" со счетом 2:6. Минчане крайне неудачно провели первый период, сразу пропустив три мяча. Только в самом конце второго игрового отрезка Анатолий Рябко с пенальти сократил разрыв в счете, но догнать соперников белорусской команде не удалось.  

Таким образом сегодня вечером в решающем поединке за первое место "Брага" на площадке "ЦСКА Арены" встретится с московским "Локомотивом", который в первом сегодняшнем полуфинале выиграл у бразильского "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро с минимальным перевесом в счете - 4:3. В прошлые годы оба нынешних финалиста по два раза выигрывали клубный чемпионат мира. В игре за третье место "Динамо" сыграет с "Васко да Гама". 

Вчера минчане в упорнейшей борьбе переиграли московский "Спартак" со счетом 5:4. В составе "Динамо" по два раза отличились Евгений Новиков и Паулиньо, а победный мяч забил Егор Гордецкий.

В решающем матче прошлого сезона клубного первенства планеты "Брага" разгромила московский "Спартак" с результатом 8:3.-0-

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