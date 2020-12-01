Минское "Динамо" обыграло нижнекамский "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча началась для хозяев площадки обескураживающе. Уже на второй минуте счет в пользу "зубров" открыл Егор Шарангович, завершивший комбинацию, начатую Степаном Фальковским и Райаном Мерфи.

В дальнейшем минчане имели ощутимое преимущество над хоккеистами из Нижнекамска, постоянно угрожая их воротам. В те редкие минуты, когда "волкам" удавалось прорвать оборонительные порядки соперников, надежно действовал Доминик Фурх.

В итоге хозяева начали чаще нарушать правила и удаляться. В концовке стартового отрезка матча этим отлично воспользовались "зубры". Сначала, на 15-й минуте, Шейн Принс удвоил преимущество белорусской команды, а через минуту с небольшим Егор Шарангович оформил голевой дубль, попав по прыгающей шайбе.

Во втором периоде команды продолжали играть в характерном для этого матча ключе. Минчане атаковали, "Нефтехимик" надеялся на контрвыпады. Но болельщики увидели только одну шайбу, и вновь в исполнении минчан. На сей раз отличился Шейн Принс, также оформивший дубль. Помогли товарищу по команде, заслужив по ассистентскому баллу, Доминик Фурх и Артем Демков.

В заключительном периоде команды обменялись голевыми атаками. На взятие ворот Андреем Костицыным, который в межсезонье сменил "Динамо" на команду из Татарстана, ответил Игорь Мартынов, установивший окончательный счет матча.

После визита в Нижнекамск минчан 3 декабря ждет гостевой поединок с московским ЦСКА.-0-