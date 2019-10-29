Минское "Динамо" в очередной выездной серии чемпионата КХЛ сыграет с "Трактором", "Магниткой" и "Салаватом Юлаевым"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня отправилось в Челябинск, где проведет первый из трех матчей очередной выездной серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Тренерский штаб динамовцев включил в выездной состав 29 хоккеистов:

вратари - Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Никита Толопило;

защитники - Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Даниил Бокун, Роман Дюков, Марк-Андре Граньяни, Владислав Еременко, Павел Денисов, Никита Крыскин;

нападающие - Александр Павлович, Андрей Степанов, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Никита Феоктистов, Франсис Паре, Александр Когалев, Шейн Принс, Артем Демков, Дрю Шор, Тему Пулккинен, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Андрей Павленко.

Артем Аносов командирован в "Юность-Минск". Там же остаются Михаил Стефанович, Иван Дроздов и Дмитрий Желнеровский. Николай Сытый и Илья Литвинов остаются в фарм-клубе "Динамо-Молодечно". Туда же откомандируют Александра Осипкова, который в ближайшее время будет выведен из списка травмированных.

Первый матч выездной серии "зубры" проведут 30 октября против челябинского "Трактора". Затем, 1 ноября, подопечные Крэйга Вудкрофта сразятся с магнитогорским "Металлургом". Завершится очередная гостевая серия минчан 3 ноября в Уфе поединком против "Салавата Юлаева".-0-