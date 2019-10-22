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22 октября 2019, 18:24

Минское "Динамо" подтвердило подписание контракта с канадским форвардом Райаном Спунером

Райан Спунер. Фото ХК "Динамо-Минск"
Райан Спунер. Фото ХК "Динамо-Минск"
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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство минского "Динамо" подтвердило подписание контракта с канадским хоккеистом Райаном Спунером. Такая информация размещена на сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.

Новобранец из Канады подписал со столичным клубом односторонний контракт до конца сезона. Райан Спунер начинал свою карьеру в канадском Ottawa Senators Minor Midget AAA, откуда затем перебрался в Peterborough Petes. Хоккеист вызывался в юниорскую сборную Канады, за которую сыграл 6 матчей на чемпионате мира, забросив две шайбы.

На драфте НХЛ Райана Спунера задрафтовал "Бостон Брюинз", за который он впервые сыграл в сезоне 2012/13. Через три года хоккеист окончательно закрепился в составе "Бостона". В сезоне 2015/16 форвард набрал 49 очков (13+36) в 80 матчах регулярного сезона НХЛ. В карьере канадца также выступления за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Эдмонтон Ойлерз" и "Ванкувер Кэнакс".

В общей сложности канадец провел в НХЛ 325 матчей, в которых набрал 167 очков (48+119). В Американской хоккейной лиге Райан Спунер сыграл 157 матчей, набрав 142 очка (41+101). Нынешний сезон он начинал в швейцарском "Лугано", за который сыграл три матча.-0-

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