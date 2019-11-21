Минское "Динамо" попробует выиграть у московского "Спартака" в гостевом матче чемпионата КХЛ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" попробуют одолеть сегодня московский "Спартак" в гостевом матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч стартует в 19.30 и пройдет на ледовой площадке "Арены Мытищи".

"Динамо" в последних матчах уступило омскому "Авангарду" (1:2) и нижегородскому "Торпедо" (2:3). В Западной конференции "зубры" находятся на последней 12-й позиции. На счету минского клуба 23 очка в 28 противостояниях (8 побед и 20 поражений).

"Спартак" укрепился на 6-м месте в Западной конференции. Хоккеисты заработали 36 пунктов в 30 играх (16 викторий и 14 неудач).

Первую позицию в Западной конференции занимает московский ЦСКА, который набрал 43 очка в 29 противостояниях (20 побед и 9 поражений). У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 45 баллов после 28 игр (22 виктории и 6 неудач).

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 23 ноября на ледовой площадке арене "Балашиха" в гостях против омского "Авангарда".-0-