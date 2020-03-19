Минское "Динамо" презентовало новую клубную форму на сезон

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики ФК "Динамо-Минск" исполнили роль моделей для презентации новой игровой формы команды на нынешний сезон.

Как напоминает официальный сайт семикратных чемпионов Беларуси, в этом году техническим партнером столичного клуба вновь стала немецкая компания "Sport-Saller", которая экипировала динамовцев на протяжении девяти лет (2006-2015).

В этом году впервые в истории минского "Динамо" основная команда будет играть в форме с эксклюзивным дизайном.

"Форма в новом сезоне выполнена в традиционных бело-синих цветах. Расходящееся от логотипа энергетическое поле символизирует энергию болельщиков, игроков, сотрудников, ветеранов клуба, - всех, для кого знак "Д" на груди больше, чем буква. Это история, это верность, это - сама жизнь", - говорится в сообщении.-0-

Фото ФК "Динамо-Минск"