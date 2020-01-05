Минское "Динамо" проиграло СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили СКА из Санкт-Петербурга в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 1:4 (0:2, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Зубры" с начала противостояния попытались завладеть инициативой, атакуя голкипера соперников. На шестой минуте матча армейцы перехватили шайбу, а форвард гостей Йоонас Кемппайнен открыл счет. Незадолго до первого перерыва его поддержал товарищ по команде Андрей Кузьменко, который укрепил преимущество СКА - 2:0.

Во второй двадцатиминутке минчане выбрали оборонительную тактику и попытались ловить соперников на контратаках. Но это не помогло, на 36-й минуте противоборства нападающий гостей Миро Аалтонен забил гол в ворота Дэнни Тэйлора.

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Третий период прошел под диктовку гостей. Армейцы продолжили атаковать минчан. Уже на 46-й минуте противостояния форвард СКА Василий Глотов стал автором четвертой шайбы в ворота "зубров". Под занавес встречи нападающий хозяев Артем Демков реализовал большинство и "размочил" счет, принеся своей команде единственный гол в этой игре.

Следующий матч минское "Динамо" проведет на ледовой площадке "Минск-Арены" 7 января против пекинского "Куньлуня".-0-

Фото Сергея Шелега