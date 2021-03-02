Минское "Динамо" проведет первый матч плей-офф Кубка Гагарина в гостях у питерского СКА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Континентальной хоккейной лиге сегодня состоятся первые поединки стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты минского "Динамо", пробившиеся в плей-офф после большого перерыва, сыграют в Санкт-Петербурге против одного из фаворитов турнира местного СКА. Вторая встреча 4 марта также состоится на арене питерского клуба, а 6 и 8 марта динамовцы примут армейцев на льду "Минск-Арены". Три дня назад эти соперники встречались в Санкт-Петербурге в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ, и тогда хоккеисты СКА победили со счетом 4:2. По итогам регулярного сезона минское "Динамо" заняло 7-е место, а СКА был вторым вслед за ЦСКА.

Также сегодня состоятся еще три встречи первого раунда плей-офф. В Западной конференции московское "Динамо" примет на своей площадке череповецкую "Северсталь". В Восточной конференции омский "Авангард" в подмосковной Балашихе сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга, а в Магнитогорске местный "Металлург" встретится с "Барысом" из Нур-Султана.

В остальных парах серии начнутся 3 марта:

Западная конференция

ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Ярославль) - "Йокерит" (Хельсинки);

Восточная конференция

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск), "Ак Барс" (Казань) - "Торпедо" (Нижний Новгород).

Серии проводятся до четырех побед одной из команд.-0-