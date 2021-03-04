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04 марта 2021, 08:26

Минское "Динамо" проведет второй матч плей-офф Кубка Гагарина в гостях у питерского СКА

Фото из архива
Фото из архива

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Континентальной хоккейной лиге сегодня состоятся вторые поединки стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты минского "Динамо", пробившиеся в плей-офф после большого перерыва, сыграют в Санкт-Петербурге против одного из фаворитов турнира местного СКА. Первая встреча команд, состоявшаяся на арене питерского клуба, завершилась не в пользу "зубров", которые были вынуждены признать поражение со счетом 2:4 (1:0, 0:3, 1:1), однако их игра была удостоена положительных отзывов от специалистов.

По итогам регулярного сезона минское "Динамо" заняло 7-е место, а СКА был вторым вслед за ЦСКА.

Также сегодня состоятся еще три встречи первого раунда плей-офф. В Западной конференции московское "Динамо" примет на своей площадке череповецкую "Северсталь". В Восточной конференции омский "Авангард" в подмосковной Балашихе сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга, а в Магнитогорске местный "Металлург" встретится с "Барысом" из Нур-Султана.-0-

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