Минское "Динамо" с крупным счетом проиграло "Адмиралу", потерпев девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Во время матча. Фото ХК "Динамо-Минск"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли в гостевом матче чемпионата КХЛ "Адмиралу" из Владивостока со счетом 1:5. Для "зубров" это девятое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА. Адмирал - Динамо-Минск - 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) Владивосток. 21 декабря. "Адмирал": Красоткин (Трушков); Альмквист - Лалонд, Бакош - Юнг - Вихарев (А); Мищенко - Осипов, Пилипенко - Петров - Бутузов; Козловский - Угольников, Глазачев (К) - Мерескин (А) - Воронин; Бобряшов - Желдаков, Лисин - Дробин - Коннов. "Динамо-Минск": Тэйлор (Карнаухов); Граньяни (А) - Еременко, А. Костицын (К) - Спунер - Принс; Морроу - Знахаренко, Павлович (А) - Ковыршин - Пулккинен; Майоне - Евенко, Дроздов - Паре - Демков; Готовец - Денисов, Мартынов - Китаров - Стефанович. Голы: 1:0 - 14 Альквист (Юнг, Бакош) ГБ, 2:0 - 25 Юнг (Бакош) ГМ, 3:0 - 31 Бутузов (Пилипенко), 4:0 - 36 Бакош (Альмквист, Юнг), 5:0 - 39 Дробин (Мерескин), 5:1 - 48 Ковыршин (Костицын, Спунер). Броски: 31-34. Вбрасывания: 37-33. Штраф: 8-4. Хозяева ледовой площадки с начала матча принялись атаковать владения голкипера "зубров" Дэнни Тэйлора. Минчане ничего не могли противопоставить своим оппонентам. На 14-й минуте защитник "Адмирала" Адам Альмквист удачно реализовал большинство и открыл счет. Во второй двадцатиминутке динамовцы неудачно попытались реализовать большинство, потеряв шайбу, чем воспользовались их соперники. На 25-й минуте поединка нападающий Маркус Юнг увеличил преимущество своей команды. В середине периода его поддержали одноклубники Владимир Бутузов и Мартин Бакош, которые довели счет до крупного - 4:0. А за пару минут до второго перерыва нападающий "Адмирала" Алексей Дробин забросил пятую шайбу. В третьем периоде скорости у хоккеистов обеих команд заметно упали. Минчане пытались играть на контратаках. На 48-й минуте противостояния форвард гостей Евгений Ковыршин прорвался к воротам соперников и точным броском "размочил" счет - 1:5. До конца игры цифры на табло больше не менялись. Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 23 декабря в гостях у хабаровского "Амура".-0- Фото ХК "Динамо-Минск" Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!