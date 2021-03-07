Минское "Динамо" установило рекорд сезона КХЛ по посещаемости

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За третьим матчем первого раунда Кубка Гагарина между минским "Динамо" и питерским СКА (3:4) на трибунах "Минск-Арены" 6 марта наблюдали 11 913 зрителей. Это рекорд сезона в КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Прежнее достижение равнялось 9115 человек - столько болельщиков посетили встречу регулярного чемпионата между СКА и "Динамо-Минск", которая состоялась 27 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

В регулярном чемпионате на "Минск-Арене" самым посещаемым стал поединок "Динамо-Минск" - "Трактор", прошедший 20 февраля и собравший 5425 болельщиков. Тогда болельщиками заполнялась лишь половина нижней чаши арены (около 30% от общей вместимости). На матчи плей-офф ограничения по заполняемости арены заметно смягчили. Сейчас "Минск-Арена" может заполняться на 80% (до 12 тыс. зрителей).

По итогам трех матчей серии между СКА и минским "Динамо" впереди российский клуб - 3:0 (4:2, 6:4, 4:3 ОТ). Четвертый поединок пройдет 8 марта на "Минск-Арене".-0-