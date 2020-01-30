Минское "Динамо" в овертайме уступило "Автомобилисту" в гостевом матче чемпионата КХЛ

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграло екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 5:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Автомобилист - Динамо-Минск - 6:5 ОТ (1:0, 2:2, 2:3, 1:0)

Екатеринбург. 30 января. КРК "Уралец", 5 245 зрителей.

"Автомобилист": Фомин (Галкин); Батыршин - Василевский, Доус (К) - Холланд - Мэйсек; Бодров (А) - Мамкин, Мозер - Литовченко - Платт; Трямкин - Березин, Белоусов - Дацюк (А) - Голышев; Овчинников - Валитов, Гареев - Кучерявенко - Обидин.

"Динамо-Минск": Осипков (Тэйлор); Граньяни (А) - Еременко, Дадонов - Паре - Павлович (А), Морроу - Готовец, Мартынов - Спунер - Принс; Знахаренко - Денисов, Аносов - Демков - Дроздов; А. Костицын (К) - Ковыршин - Стефанович; Достанко, Когалев.

Голы: 1:0 - 10:44 Голышев (Дацюк, Василевский), 1:1 - 27:42 Ковыршин (Стефанович, Морроу), 1:2 - 29:47 Павлович, ГМ, 2:2 - 31:07 Обидин (Гареев), 3:2 - 32:26 Платт, ГБ, 3:3 - 43:51 А. Костицын (Готовец, Ковыршин), ГБ, 4:3 - 45:57 Мамкин (Кучерявенко, Гареев), 4:4 - 51:45 Стефанович (Морроу, А. Костицын), 5:4 - 55:46 Батыршин (Кучерявенко, Гареев),5:5 - 57:05 Стефанович (Достанко, Ковыршин), 6:5 - 60:27 Голышев (Дацюк, Василевский).

Броски: 41-23.

Вбрасывания: 36-22.

Штраф: 8-6.

Встреча началась с атак екатеринбуржцев. "Зубры" хорошо оборонялись, но на 11-й минуте форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев открыл счет, забросив отскочившую от борта шайбу в ворота оппонентов.

Во второй двадцатиминутке обе команды показали равную игру. В середине матча форвард "Динамо" Евгений Ковыршин сравнял счет. Его тут же поддержал товарищ по команде нападающий Александр Павлович. Но хозяева ледовой площадки не собирались отпускать минчан. На 32-й минуте отличился Андрей Обидин, а Джефф Платт вывел хозяев площадки вперед.

Третий период начался с успешной атаки динамовцев. Автором гола стал Андрей Костицын, сравнявший цифры на табло. Игроки екатеринбургского клуба не остались в долгу: шайбу на 46-й минуте забил защитник Михаил Мамкин - 4:3. Нападающий "зубров" Михаил Стефанович восстановил шаткое равновесие, но защитник хозяев Рафаэль Батыршин вновь добыл минимальное преимущество для своей команды. На 58-й минуте противостояния Михаил Стефанович оформил дубль и перевел игру в овертайм, где сильнее оказались хоккеисты "Автомобилиста".

Победный гол на свой счет записал нападающий Анатолий Голышев.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 1 февраля в гостях у "Сибири".-0-

Фото ХК "Автомобилист"