Минспорта: 25,3% белорусов регулярно занимаются физической культурой и спортом

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 25% жителей Беларуси регулярно занимаются физической культурой и спортом, рассказал первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов на пресс-конференции, приуроченной ко Дню работников физической культуры и спорта, в Национальном пресс-центре Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси активно занимаются физкультурой и спортом 25,3% жителей. Не скрою, многих смущает эта цифра. Она складывается статистическим комитетом из тех данных, которые о количестве занимающихся подают соответствующие профильные организации. Можно ее подвергать сомнению, но очевидно, что она приблизительно отвечает состоянию физкультурно-спортивной работы в нашей стране. Здоровый образ жизни становится модным в Беларуси и это нас радует", - отметил Вячеслав Дурнов.

Первый замминистра считает, что такой рост числа регулярно занимающихся спортом не в последнюю очередь связан со строительством новых спортивных сооружений, созданием инфраструктуры, проведением различных соревнований.

"У нас в стране работают 144 городских, районных физкультурных оздоровительных и спортивных центра. Создано более 2 тыс. спортивных секций", - рассказал журналистам Вячеслав Дурнов.

Говоря о количестве проведенных в Беларуси спортивно-массовых мероприятий, проведенных в 2020 году, первый замминистра спорта и туризма признал, что пандемия внесла свои коррективы и было проведено в три раза меньше таких стартов, чем годом ранее.

"В рамках календарного плана поведены 64 республиканских спортивно-массовых мероприятия с участием более 24 тыс. человек. Но это в три раза меньше, чем в 2019 году. Пандемия внесла свои коррективы. Так что учимся жить в новых условиях. Стараемся больше мероприятий проводить на свежем воздухе с привлечением населения. Люди сначала с опаской относились к нашим мероприятиям, но сейчас эта ситуация выровнялась. Они с удовольствием регистрируются и участвуют в различных стартах. Отличный пример - "Забег отважных", в котором приняли участие 2,5 тыс. человек, зарегистрировавшихся в течение недели после объявления о проведении соревнований. Активно развивается велодвижение. По отчетам облисполкомов и Минского городского исполнительного комитета, за 2020 год обустроено более 100 км новых участков велодорожек, 75 велогаражей, 600 парковок. Такая динамика не может не радовать", - отметил Вячеслав Дурнов.-0-