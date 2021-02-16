Мировую олимпийскую квалификацию по боксу отменят из-за пандемии

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой боксерский отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио отменят из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает ТАСС.

Кроме неблагоприятной эпидемиологической обстановки, препятствием для проведения этих соревнований стал перенос европейского отборочного турнира по боксу с апреля на июнь. Вместо этого финальная квалификация будет осуществляться на основе рейтинга боксеров.

Ранее из-за пандемии с марта на май перенесли заключительный олимпийский квалификационный этап по синхронному плаванию.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-