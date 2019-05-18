Мюнхенская "Бавария" седьмой раз подряд стала чемпионом Германии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" седьмой раз подряд стали чемпионами Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке 34-го тура мюнхенцы разгромили франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 5:1. По голу в этой встрече забили голландец Арьен Роббен и француз Франк Рибери, которые покидают "Баварию". Подопечные Нико Ковача набрали 78 очков при разнице мячей 88-32. Всего в активе "Баварии" 29 чемпионских титулов. Лучшим бомбардиром бундеслиги стал польский форвард баварцев Роберт Левандовски, забивший 22 гола. На два балла от чемпионов отстала дортмундская "Боруссия", бронзу завоевали футболисты "Лейпцига", у которых 66 очков.
Бундеслигу покидают "Ганновер" и "Нюрнберг".-0-
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