МОК: атлеты высоко оценили готовность Пекина к зимним Играм

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции 18 октября состоится зажжение олимпийского огня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Перед этой важной процедурой в Афинах состоялось заседание исполкома МОК, одна из тем которого – подготовка к стартам в Китае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Как отметил спортивный директор МОК Кит Макконел, ряд тестовых соревнований на олимпийских объектах уже состоялись. В частности, прошли соревнования по бобслею, конькобежному спорту, керлингу, завершаются по фигурному катанию, а в ноябре и декабре пройдут по лыжным дисциплинам. "Все иностранные атлеты, которые приняли участие в тестовых соревнованиях, высоко оценили усилия Пекина по подготовке к Олимпиаде. Объекты Игры находятся в высокой степени готовности и могут принять участников в феврале будущего года", – отметил он.

Оргкомитет "Пекин-2022" также принял решение (после многочисленных просьб) о выделении дополнительных аккредитаций для вспомогательного персонала спортсменов.

На исполкоме в Афинах также обсудили вопросы вакцинации перед Играми, свободного доступа в интернет в дни соревнований, методы тестирования участников на коронавирус и квалификации на соревнования.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

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