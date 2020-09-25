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25 сентября 2020, 15:58

МОК и оргкомитет Олимпиады в Токио согласовали меры по упрощению Игр

Фото AFP
Фото AFP
Новости темы "Олимпиада в Токио"
Четырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Мо Фара объявил о планах на Игры в Токио
Олимпиада в Токио состоится независимо от ситуации с коронавирусом

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координационная комиссия МОК и оргкомитет Олимпиады в Токио согласовали меры по упрощению Игр в 2021 году. Такая информация содержится на официальном сайте Международного олимпийского комитета, сообщает БЕЛТА.

"Учитывая текущее положение дел в мире, мы обсудили, как мы сможем провести безопасные и надежные Игры, которые смогут завоевать общественное понимание в это непростое время, - сказал председатель оргкомитета "Токио-2020" Йосиро Мори. - Этот процесс принесет пользу обществу будущего - он станет образцом для подражания для будущих глобальных событий, поскольку люди адаптируются к новой нормальной жизни. Мы будем продолжать упорно работать над упрощениями и в следующем году".

Всего согласовано более 50 мер, которые позволят максимально уменьшить затраты и повысить эффективность проведения Олимпиады в Токио. Примерами первоначальных мер являются сокращение количества официальных лиц, посещающих мультиспортивный форум, оптимизация транспортных услуг, корректировка деятельности зрителей на местах проведения соревнований и проведение ряда встреч перед Играми в режиме онлайн.

Оргкомитет "Токио-2020" представит информацию о предварительной экономии средств на совещании исполнительного совета МОК в октябре.

Кроме того, координационная комиссия МОК ознакомилась с обновленной информацией о планировании мер противодействия COVID-19, необходимых для защиты здоровья всех участников Игр. Возможные контрмеры были сгруппированы по семи направлениям: поездки/доступ в страну, физическое дистанцирование, средства индивидуальной защиты/уборка, еда и напитки, тестирование/отслеживание/изоляция, информационное обеспечение и вакцины.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-

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