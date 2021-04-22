МОК организует Олимпийскую виртуальную серию в киберспорте

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МОК выступит организатором Олимпийской виртуальной серии в киберспорте, которая пройдет с 13 мая по 23 июня 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В программу войдут турниры, организованные совместно с международными федерациями бейсбола, велоспорта, гребных дисциплин, парусного спорта и автоспорта. Киберсоревнования призваны консолидировать любителей виртуальных видов спорта по всему миру в соответствии с рекомендацией Олимпийской повестки дня 2020+5, которая предписывает "поощрять развитие виртуальных видов спорта и дальнейшее взаимодействие с сообществами видеоигр".

"Олимпийская виртуальная серия - уникальный олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта. Это соответствует Олимпийской повестке дня 2020+5 и цифровой стратегии МОК. Она поощряет участие в спорте и пропагандирует олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодежи", - сказал президент МОК Томас Бах.

Болельщики будут иметь возможность участвовать и следить за событиями в виртуальной серии на Олимпийском канале.-0-