МОК: противоковидный план во время Игр в Пекине может быть адаптирован под новые вызовы

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. План противодействия распространению коронавируса во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине может быть адаптирован под новые вызовы, связанные с появлением новых штаммов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Международного олимпийского комитета (МОК).

"Последние события, связанные с COVID-19, усиливают важность включенных в план мер, которые при необходимости могут быть адаптированы с учетом конкретных обстоятельств и обеспечения всеобщей безопасности в меняющихся обстоятельствах", - говорится в сообщении МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале. 30 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что распространение нового штамма коронавируса омикрон может создать некоторые сложности в области профилактики и контроля заболеваний, однако Китай обладает опытом в борьбе с COVID-19 и верит, что Олимпийские игры в Пекине пройдут успешно и гладко.

"План "Пекин-2022" (Playbooks) обеспечивает основу для безопасных зимних Олимпийских игр для всех ее участников и жителей Китая. Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, включая успешные Игры в Токио, и антиковидную политику, действующую в настоящее время в Китае. Вторая версия плана будет выпущена в начале декабря", - отметили в международном комитете.

"Принципы и меры противодействия COVID-19 основаны на обширной работе международной рабочей группы в сотрудничестве с научными экспертами и организациями со всего мира. Тестирование перед отъездом, политика вакцинации, система управления в формате "замкнутый цикл" и регулярное тестирование являются одними из жизненно важных элементов, которые позволят Играм проходить безопасно", - подчеркнули в МОК.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила обнаруженный на юге Африки штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Потенциально он способен снизить эффективность вакцин и распространяться быстрее других штаммов.-0-