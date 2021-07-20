Молдавский "Шериф" обыграл армянский "Алашкерт" в квалификации футбольной Лиги чемпионов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молдавского "Шерифа" обыграли в гостях армянский "Алашкерт" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Ереване прошла с преимуществом команды из Тирасполя, однако чемпионы Молдовы долгое время не могли добиться успеха. Только на 84-й минуте игры Луваннор Энрике эффектным ударом с линии штрафной площади сумел поразить ворота хозяев поля и принес победу "Шерифу" - 1:0.

Еще в одном сегодняшнем матче румынский "Клуж" в гостях одержал волевую викторию над гибралтарским "Линкольном" - 2:1. В первом тайме Марко Фернандиньо вывел хозяев вперед, а вскоре после перерыва Габриэл Дебелюх дважды подряд поразил ворота "Линкольна".

Сегодня пройдут еще четыре поединка: "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва), "Рапид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия), "Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания), "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Никосия, Кипр).

Завтра состоятся семь матчей. Болгарский "Лудогорец" из Разграда, который выбил из турнира солигорский "Шахтер", сыграет в гостях у словенского клуба "Мура". Казахстанский "Кайрат", в котором играет белорусский защитник Денис Поляков, примет в Алматы сербскую "Црвену звезду" из Белграда. В Братиславе словацкий "Слован" встретится со швейцарским клубом "Янг Бойз" из Берна, шведский "Мальме" на своей арене сыграет с финским ХИКом из Хельсинки, в Эйндховене нидерландский ПСВ будет соперничать с турецким "Галатасараем" из Стамбула, в Пирее греческий "Олимпиакос" сыграет с азербайджанским "Нефтчи" из Баку, а в Варшаве польская "Легия" примет эстонскую "Флору" из Таллина.

Ответные встречи за выход в третий раунд квалификации чемпионской лиги состоятся 27 и 28 июля.-0-