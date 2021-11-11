11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На турнире четырех наций в Елгаве (Латвия) молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла соперников из Австрии. Подопечные Павла Перепехина оказались сильнее со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

До середины первого периода игровым преимуществом владели игроки сборной из альпийской страны. Они достаточно остро атаковали, чаще бросали по воротам. Но затем белорусская команда перехватила инициативу. На 19-й минуте Валентин Демченко открыл счет, реализовав большинство 5 на 3.

На старте второго периода австрийцы вновь стали действовать с позиции силы, чаще выигрывая единоборства. На 25-й минуте они воплотили свое преимущество в заброшенную шайбу. Отличился Леон Валльнер, которому ассистировал Марлон Чофен. Однако белорусы достаточно быстро вновь вышли вперед. Усилия партнеров по команде завершил голом Александр Пальчик.

В третьем периоде белорусы еще дважды поразили ворота соперников. Дважды большинство реализовал Виталий Пинчук, оформивший голевой дубль.

Отметим также игру вратаря белорусов Никиты Мытника, который отразил 22 из 23 бросков. Голкипер был по заслугам признан лучшим игроком матча в команде Павла Перепехина.-0-