Молодежная сборная Беларуси по хоккею проиграла Латвии на турнире в датском Войенсе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) проиграла в овертайме Латвии 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) на международном турнире в датском Войенсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении матча белорусская команда под руководством Павла Перепехина вела в счете. На 9-й минуте первого периода Павел Ажгирей открыл счет, а в начале третьего периода цели достиг точный бросок Вадима Щечина - 2:0. Белорусы упустили преимущество перед окончанием встречи. Защитник латвийцев Ренарс Карклс на 54-й минуте сократил отставание, а за пять секунд до сирены вновь переправил шайбу в левый от вратаря угол - 2:2. В ходе овертайма у белорусов нарушил правила Александр Скоренов. Соперники усилиями все того же Ренарса Карклса реализовали большинство - 3:2.

В первом туре сборная Беларуси до 20 лет обыграла в овертайме Австрию - 3:2, а Латвия была сильнее Дании - 2:1. Завершится турнир 10 ноября матчем белорусских и датских хоккеистов.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла в овертайме Австрию на турнире в Дании К середине второго периода подопечные Дмитрия Дудика уступали австрийцам 0:2, до перерыва отыгрались - 2:2. В третьем периоде голов соперники не забросили.

Матчи в Войенсе станут контрольными перед чемпионатом мира (U-20). Белорусская "молодежка" на планетарном форуме сыграет в дивизионе 1 группе А с 9 по 15 декабря в немецком Фюссене.

В чемпионате Беларуси команда до 20 лет выступает в дивизионе А экстралиги, где после 24 матчей занимает восьмое место.-0-