Молодежная сборная Беларуси выиграла "Турнир четырех наций" в Бобруйске

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси, победив в решающем матче дружину Дании со счетом 5:1 (4:1, 0:0, 1:0,) выиграла "Турнир четырех наций" в Бобруйске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отличие от двух предыдущих встреч, со своим участием, в поединке с датчанами подопечные Дмитрия Дудика порадовали болельщиков пятью шайбами в ворота соперников.

Четыре из них оказались в воротах скандинавов уже во время первого периода.

Счет открыл на 6-й минуте игры Никита Пышкайло. Спустя две минуты Александр Пальчик удвоил разницу в счете. Егор Буяльский записал на свой счет третье взятие ворот к исходу 12-й минуты. Датчанин Маркус Альмквист подарил надежду своей команде, отквитав одну шайбу. Но не тут-то было, хорошо сыграв в большинстве, Олег Качеловский возобновил разницу в счете до трех шайб.

Второй период белорусы старались играть очень активно, но поразить ворота датчан им не удалось. В заключительной двадцатиминутке хозяева перешли на контратакующую игру, при случае беспокоя вратаря скандинавов. За девять минут с небольшим до финального свистка Никита Климович забросил пятую шайбу в ворота соперников. После этого датчане окончательно сникли, и приятный для белорусских любителей хоккея счет сохранился до финальной сирены.

Бронзовые медали "Турнира четырех наций" среди молодежных дружин, который завершился в Бобруйске, выиграли австрийцы, победившие латвийских сверстников – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). -0-