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21 июля 2020, 19:24

Молодежный чемпионат мира-2020 по современному пятиборью отменен

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) внес очередные изменения в соревновательный календарь 2020 года. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Среди важных изменений - отмена октябрьского молодежного чемпионата мира в 2020 году, который должен был пройти в Хургаде (Египет). Кроме того, конгресс UIPM, первоначально запланированный на ноябрь 2020 года в китайском Сямыне, был перенесен на 2021 год. Сообщается, что решения были приняты из-за пандемии коронавируса.

"Мы очень сожалеем, что должны продолжать отменять или откладывать различные части календаря UIPM, но мы делаем это при полном сотрудничестве с местными организаторами. Весь мир, не только в спорте, идет на жертвы, чтобы защитить людей от этого вируса, и работает над тем, чтобы мы все могли как можно скорее вернуться к полноценной и безопасной жизни", - прокомментировал ситуацию президент UIPM Клаус Шорманн.-0-

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